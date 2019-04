© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Commissario straordinario dell’Ater di Rieti, Giancarlo Cricchi, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo presso il complesso immobiliare di Via Caduti del Lavoro, nel quartiere di Villa Reatina a Rieti, interessato da una serie di lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e sistemazione delle parti comuni.I lavori, nell’ambito di un finanziamento di circa 300mila euro, hanno permesso la sostituzione degli infissi e delle tapparelle dell’immobile, la manutenzione e la sistemazione del verde nell’area cortilizia, con realizzazione di un’area giochi per bambini e di un’area di socializzazione per gli abitanti con panchine e tavoli, il rifacimento dell’illuminazione esterna comune, la sistemazione con tinteggiatura delle scale, la realizzazione di una recinzione esterna, la realizzazione di spazi adibiti a parcheggio e, infine, l’installazione di impianti fotovoltaici per l’alimentazione dei tre ascensori dell’immobile.L’intervento è stato possibile grazie alla programmazione Ater-Regione Lazio con i fondi ripartiti ai sensi della Legge n.80/14 destinati al recupero degli immobili di E.R.P.“Quando si porta avanti un intervento è sempre una buona notizia per chi utilizza gli alloggi pubblici e per tutti quelli che hanno lavorato affinché ciò si potesse concretizzare - dichiara il Commissario straordinario dell’Ater, Giancarlo Cricchi – si tratta di lavori che, da un lato aumentano l’efficienza e il decoro della struttura di via Caduti del lavoro, dall’altro migliorano la vivibilità del popoloso complesso edilizio grazie ad una più funzionale distribuzione dei parcheggi e alla rivisitazione degli spazi comuni esterni. Il sopralluogo ha permesso di ascoltare alcuni assegnatari in merito ai miglioramenti apportati ed è stata anche occasione per prendere atto delle altre esigenze che riguardano la residenzialità e la situazione generale del quartiere”.