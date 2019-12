© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina presso la sede dell’Ater di Rieti alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, del consigliere regionale Fabio Refrigeri, del commissario dell’Ater, Giancarlo Cricchi, e dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, sono stati consegnati 14 alloggi popolari.A fare gli onori di casa il commissario dell’Ater reatino, Cricchi, che ha sottolineato la sua soddisfazione per essere riusciti a fare questa ulteriore consegna proprio alla vigilia di Natale e soprattutto ha rimarcato la vicinanza della Regione come dimostrato sia dalla presenza del l’assessore Valeriani che del consigliere Refrigeri.“Ci tenevamo fare questa consegna prima di Natale non solo per il significato simbolico che assume ma anche per permettere a queste famiglie di passare le feste in maniera più serena magari riuscendo pure a fare qualche addobbo all’interno delle abitazioni che andranno a occupare - ha commentato l’assessore Valeriani - La consegna delle chiavi sono il risultato di un lungo lavoro di squadra che si concretizza con il raggiungimento di un obiettivo. A coloro che andranno ad abitare in questi appartamenti chiedo di averne cura perché questa case sono state realizzate e sistemate con i soldi di tutti e sono un patrimonio dell’intera comunità. Un ringraziamento particolare agli uffici per l’impegno e al consigliere Refrigeri che quotidianamente si adopera e ci sollecita per dare risposte concrete alle necessità di questo territorio”.“Questa è la seconda consegna di alloggi da parte dell’iter di Rieti nel giro di pochi mesi, la terza del 2019, e ciò dimostra la bontà del lavoro che l’azienda e il suo commissario stanno mettendo in campo - commenta invece il consigliere regionale Refrigeri - Ho fatto il sindaco tanti anni e conosco benissimo tutte le emozioni e le paure che si celano nell’attesa di avere una casa. Mi auguro che per le famiglie che oggi entreranno nelle loro nuove case questo sia davvero un bel Natale”."Siamo soddisfatti di questa ennesima consegna che, tra l'altro, capita a ridosso del periodo festivo, simbolicamente un bel segnale - dichiara l'assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Palomba - Dopo la notifica del decreto di assegnazione già avvenuta in Comune concludiamo oggi la procedura di consegna delle abitazioni, sperando di poter fare sempre di più nell'ambito delle politiche abitative del territorio”.