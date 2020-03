© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' stato pubblico sul sito web dell'Ater di Rieti – www.aterrieti.it - l'Avviso per la formazione dell'elenco aperto di Avvocati dell'Ater di Rieti, istituto dal Commissario Straordinario, Giancarlo Cricchi, tramite apposita delibera con la quale è stato anche approvato il regolamento per la formazione dell'elenco.Possono essere iscritti all'Elenco liberi professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo Professionale.Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ater di Rieti entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito dell’Ente, avvenuta in data 10 marzo 2020.La domanda dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dall’Azienda e inviata mediante la propria casella di posta certificata all’indirizzo aterrieti@pec.it. Dovranno essere allegati alla domanda anche Curriculum vitae datato e firmato e fotocopia di valido documento di identità.Essendo un elenco aperto, i professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione potranno richiedere l’iscrizione in ogni momento mediante invio della domanda secondo le modalità indicate.La Delibera del Commissario Straordinario, l'Avviso per la costituzione dell'Elenco e ogni altro documento utile sono disponibili sul sito internet dell'Ater di Rieti al seguente link: https://www.aterrieti.it/bandi-e-gare/bandi-in-corso/item/363-avviso-per-la-formazione-dell-elenco-aperto-degli-avvocati-della-provincia-di-rieti.html