Ater, dalla Regione 7 miliorni di euro per la costruzione di alloggi ad Amatrice, Accumoli e Leonessa

RIETI - Questa mattina la Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera con cui vengono messi a disposizione 7 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nei territori della provincia di Rieti danneggiati dai terremoti del 2016 e 2017. In particolare, le opere riguardano la costruzione di 10 nuovi alloggi rispettivamente nei Comuni di Amatrice e Accumuli, oltre alla demolizione e ricostruzione di un edificio Ater con 24 appartamenti nel Comune di Leonessa. Gli interventi verranno realizzati dall’Ater della Provincia di Rieti e gli alloggi saranno destinati alla locazione permanente con canone sociale.

«Con queste risorse sarà possibile proseguire il programma di ricostruzione nelle aree danneggiate dal sisma: un importante contributo per ammodernare il patrimonio edilizio e ampliare l’offerta abitativa nei Comuni del reatino» dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative.

Per Claudio Di Berardino, assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale: «Come Regione il nostro impegno per i cittadini dell'area del cratere reatino continua e rimane altissimo e si realizza in una pluralità di interventi. Quello delle abitazioni rappresenta il cuore delle politiche della ricostruzione, assieme ai servizi e alle attività economiche per rafforzare la permanenza nel territorio».

