di Lorenzo Bufalino

RIETI - Nel weekend ad Ostia è andata in scena la terza prova di qualificazione alla finale del campionato di società regionale cadetti/e. Nella prova regionale in pista tutte le migliori formazioni del Lazio comprese le due della Studentesca che hanno chiuso bene la loro fase di qualificazione. Nelle classifiche finali dominano le due squadre della Fiamme Gialle Simoni che fanno due primi posti proprio davanti alle due formazioni rossoblù che il 12 e 13 maggio in casa proveranno a rendere cara la pelle alle fortissime squadre di Roma.



A livello individuale ancora buone gare per i reatini che riportano a casa 4 vittorie per merito di Jacopo Capasso ed Edoardo Perigli al maschile, rispettivamente nei 150 metri e nel peso, e grazie a Michela Panunzio e Sara Paolucci al femminile nei 150 e nel lungo. Altri risultati da podio sono quello sempre di Capasso nel salto in lungo e della Panunzio che arriva seconda anche negli 80 e nei 300 metri.



Nel mezzofondo bene Alessandro Di Loreto che arriva terzo nei 600 e Martina D’Angeli che fa doppio terzo posto nei 1000 e nei 600 metri. Ostacoli dove brilla ancora Rebecca Ragni, anche lei al doppio terzo posto nei 80 e 300 ostacoli. Nei salti bene anche Giacomo Ciccomartino nell’alto e Antonio Severoni nell’asta dove raggiungono un bel secondo posto, come anche Chiara Tolli nel peso

Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:52



