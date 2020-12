A “Luci spente”, a Mompeo con la diretta facebook sull’Osservatorio astronomico “Orso Mario Corbino”

RIETI - A “Luci spente” questa sera a Mompeo con la diretta facebook sull’Osservatorio astronomico “Orso Mario Corbino”.

L'Osservatorio

L’Osservatorio è una struttura situata all'interno del Castello Orsini Naro, gode di ottima posizione sopraelevata, gode di un’ottima posizione sopraelevata, che permette di osservare dal punto più elevato del borgo. E’ provvisto di tetto apribile elettricamente. E' dotato di telescopio Meade LX200 da 12" e una camera all-sky esterna operante in maniera continua per l'osservazione del cielo, registrazione di sciami meteorici, e i fenomeni meteo. L’osservatorio è gestito dal Cnai, Centro Nazionale Astroricercatori Indipendenti. I lavori di sistemazione dei locali superiori dell’osservatorio sono stati da poco ultimati, realizzati con la somma risparmiata derivante dalla rinuncia all’indennità di funzione, da parte del Sindaco Michela Cortegiani. Nei locali ristrutturati è stato possibile, da parte del Cnai, l’allestimento di una nuova sala controllo per l’elaborazione delle foto astronomiche, di una postazione radio professionale, donata dalla famiglia La Porta con la quale effettuare radioascolto mirato di eventi astronomici come i transiti meteorici e iniziare programmi di radioastronomia. A breve anche l’allestimento di una biblioteca a tema astronomico.

L'iniziativa

In attesa di organizzare la riapertura ufficiale dopo la quale sarà possibile, a piccoli gruppi in sicurezza, visitare i locali previa prenotazione, questa sera alle 19, con la diretta su Facebook “A Luci spente” organizzata dal Cnai si potrà scoprire in anteprima questo piccolo gioiello con il video realizzato da Niko Appetito, le ricerche fatte e i progetti futuri.

