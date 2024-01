Ha origini reatine il colonnello Walter Villadei nello spazio con la missione speciale

RIETI - Il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei con origini reatine (Turania) è nello spazio con la missione speciale ed il decollo dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida di ieri notte. Soddisfazione per primo da parte dello stesso astronauta Walter Villadei che spiega sui social: “Tutto ha funzionato bene grazie al grande lavoro realizzato da Axiom Space , paceX e Nasa’s Kennedy Space Center “.

La sonda Dragon sta ora navigando verso la ISS (la Stazione Spaziale Internazionale, dalla quale potrà guardare di nuovo il nostro pianeta blu dal bow window, la splendida finestra sull'universo di costruzione italiana, un miracolo di ingegneria) e si prevede che attraccherà alla porta rivolta spaziale del modulo ISS Harmony già alle 4:19 di domani 20 gennaio. (10:19 in Italia).

Orgoglio anche nella Valle del Turano, in particolare a Turania dove ha origini il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana Villadei, noto in tutto il mondo per le sue performance di successo nello spazio. Il padre è infatti originario del borgo e da piccolo non mancava di trascorrere periodi felici in estate. Il comune di Turania, già prima del lancio aveva espresso sostegno alla missione spaziale nella serata di ieri.

«L’Amministrazione Comunale – scriveva ieri l’amministrazione comunale di Turania sulla sua pagina social istituzionale- è con grande orgoglio che invita tutti i cittadini a sintonizzarsi su Rai News 24 per assistere alla partenza del Razzo Falcon 9 che porterà nello Spazio il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, nostro conterraneo»

L’equipaggio della missione alla quale prende parte Walter Villadei è formato da quattro astronauti europei, resterà a bordo della ISS per due settimane, nelle quali saranno svolti una serie di esperimenti legati alle attività umane nello spazio, di grande importanza per il Sistema Paese a livello scientifico, tecnologico ed operativo.

L’Aeronautica Militare nel particolare si focalizzerà su attività di ricerca relative all’accesso sicuro allo spazio e ai risvolti fisiologici della permanenza in orbita, e svolge un ruolo di coordinamento per le attività che aziende e startup italiane hanno promosso, al fine di incrementare l’esperienza del tessuto industriale nazionale nel settore spaziale.