L'Associazione nazionale carabinieri saluta il comandante provinciale Bruno Bellini

RIETI - Ieri, una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rieti con a capo il Coordinatore Provinciale e Presidente della Sezione di Rieti, Magg. Bruno Argiolas, in vista dell’imminente trasferimento del Colonnello Bruno Bellini, ha fatto visita al Comandante Provinciale.

Alla presenza dagli altri Ufficiali e di alcuni militari della sede, la delegazione composta anche da componenti del Nucleo di Protezione Civile della locale Sezione, hanno voluto ringraziare il Col. Bellini per il lavoro svolto in questi tre anni a Rieti, sottolineando lo spirito di collaborazione e la sinergia che, in ogni occasione e senza eccezioni, hanno caratterizzato il forte legame tra Carabinieri in servizio e in congedo.

Il Magg.

Argiolas, in rappresentanza di tutti i Carabinieri in congedo della provincia, ha fatto dono al Col. Bellini di un quadro raffigurante il Santuario di Greccio, luogo tra i più rappresentativi del territorio, della sua storia e dei suoi valori e, con la simbolica consegna della tessera, ha nominato il Colonnello Bellini socio della Sezione di Rieti.

Un omaggio e un saluto molto graditi, che non potranno che rendere ancora più saldi i rapporti tra Comando Provinciale di Rieti e Associazione Nazionale Carabinieri.