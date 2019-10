© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Negli ultimi tre anni ha formato oltre sessanta badanti, il corso promosso dall’Associazione Malattia Alzheimer Rieti, che vede al centro la formazione delle badanti nell’assistenza del malato affetto da demenza e patologie gravemente invalidanti.Ora l’associazione è pronta a dare il via alla quarta edizione del corso, gratuito, che partirà mercoledì 30 ottobre presso la sede della Casa del Volontariato, torre D del centro commerciale Perseo.Le badanti svolgono un ruolo importante nella nostra società, fornendo un sostegno prezioso e un aiuto indispensabile alle famiglie per le quali collaborano.L’associazione Malattia Alzheimer Rieti‚ in collaborazione con il gruppo di volontariato "Il Samaritano" Caritas Diocesana di Rieti e Rieticuore‚ organizza questa 4a edizione del corso rivolto a donne e uomini con età maggiore di 18 anni, che già svolgono un lavoro di cura o che sono interessati a svolgerlo. Destinatari sono anche i familiari dei malati, che possono così imparare ad affrontare problemi pratici legati alla quotidianità.Il corso‚ realizzato con il sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato Lazio‚ prevede otto moduli formativi di tre ore ciascuno (i primi sei obbligatori e gli ultimi due facoltativi) ed un tirocinio di sei ore. Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione e riconsegnarla a mano o spedirla per mail a amar.formazione@gmail.com entro le 12 di martedì 29 ottobre.Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa presso la Casa del Volontariato di Rieti in Piazzale Mercatanti‚ 5 (Torre D - 3° piano del Centro Commerciale Perseo) che risponde al numero di telefono 0746-272342.