“Ver Sacrum”: protocollo d’intesa con l’associazione “Domenico Petrini” per eventi incentrati sulle origini dei Sabini

RIETI - La Giunta, su proposta dell’assessorato alla Cultura, ha approvato un protocollo d’intesa con l’Associazione culturale Domenico Petrini, al fine di realizzare una serie di eventi culturali identitari inerenti le antiche origini storiche del territorio reatino, incentrati sul progetto denominato “Ver Sacrum” dell’Associazione.

Il progetto dell’associazione Petrini vede al centro le origini dei Sabini e punta a coinvolgere una molteplicità di Enti e territori, con una serie di attività itineranti che rappresentano un legame in termini culturali, con una messa in rete di contenuti capaci di rilanciare il potenziale turistico dei territori interessati. Tra le parti coinvolte nel progetto figurano importanti attori in ambito culturale, anche di rilievo nazionale, come il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza di Roma e la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti.

Il Protocollo d’intesa rientra nel più ampio lavoro che l’assessorato alla cultura intende mettere in campo, già a partire da quest’anno, per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio archeologico del Museo Civico di Rieti.