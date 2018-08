Rieti, assistenza pediatrica nei week end: il servizio Asl ha avuto subito un buon riscontro

RIETI - Buon avvio per il nuovo servizio di assistenza pediatrica attivato dalla direzione aziendale della Asl di Rieti lo scorso 14 luglio presso la sede dell’Ambufest, in viale Matteucci 9 e aperto tutti i week end, prefestivi e festivi per prestare assistenza pediatrica a tutti i cittadini di Rieti e provincia.



Ottantaquattro gli accessi registrati in soli tre week end e gestiti da personale medico ed infermieristico presente presso la sede di viale Matteucci dalle ore 10 alle ore 19 nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi.



L’ambulatorio di continuità assistenziale pediatrica, nato da un accordo tra la Regione Lazio e i pediatri di libera scelta, garantisce la continuità alle cure pediatriche e fornisce risposte ai bisogni dei cittadini.



Migliora la fruibilità delle risorse sanitarie esistenti, con particolare riguardo ai servizi territoriali di cure pediatriche, attraverso un facile e rapido accesso e contiene il ricorso al pronto soccorso dell’ospedale de’ Lellis, che in alcuni casi condiziona e limita l’attività di emergenza-urgenza.



I cittadini potranno recarsi direttamente presso l’ambulatorio di viale Matteucci o contattare, preventivamente, la Centrale di ascolto della guardia medica-continuità assistenziale al numero 800199910.

Mercoled├Č 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20



