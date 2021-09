Le buone pratiche dell'imprenditoria femminile: adottata un'aiuola

Domenica 19 Settembre 2021, 11:19

RIETI - Diffusa in diverse città italiane, l'iniziativa "Adotta un'aiuola" arriva a Rieti: alcuni imprenditori si sono presi cura del verde pubblico.



Si tratta di buone pratiche relative alla responsabilità sociale d’impresa che in Italia stanno aumentando sempre di più, cambiando il modo di fare impresa che non può più essere disgiunto dal territorio in cui l’impresa opera nella consapevolezza dell’impatto che le proprie decisioni avranno sulla società, sulla comunità, sulla città sia nel presente che nel futuro.



«Le aree verdi della città sono un bene da tutelare e manutenere e fanno da cornice alla bellezza della nostra città – spiega l’imprenditrice Marisa Sciarrini – Ringrazio il Comune che ha previsto questa possibilità di adottare un’aiuola perché così anche noi imprenditori che siamo prima di tutto cittadini, possiamo fare la nostra parte per la città che amiamo in un periodo difficile dove è in sofferenza anche il verde pubblico. E’ stato uno sforzo non indifferente ma come Vittoria assicurazioni, proprio nel centesimo anniversario di costituzione, a Rieti abbiamo voluto seguire il buon esempio di altri imprenditori che prima di noi hanno riqualificato il verde pubblico, riportando non solo la bellezza e conseguentemente anche un adeguato biglietto di presentazione per i turisti, ma dando anche un contributo all’ambiente».

E’ stata dunque completamente riqualificata l’aiuola della rotonda di piazza Marconi, con il totale rifacimento del sistema idrico, la ripiantumazione dell’aerea e la sottoscrizione di un impegno di manutenzione da parte della Vittoria Assicurazioni.