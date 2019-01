RIETI - Arresto convalidato e soggiorno nel carcere di Rieti prolungato per il 23enne nigeriano Michael Umoh Onoshorere, considerato affiliato alla pericolosissima mafia nigeriana e accusato di aver barbaramente ucciso a Torino un uomo di colore con un bilanciere da 50 chili, arrestato lunedì in un’abitazione del Borgo. «Quanto accaduto - spiega Andrea Sebastiani, capogruppo della Lega in Comune - ripropone un’incapacità di fondo nel controllare i movimenti dei rifugiati. Le coop che li hanno in carico non effettuano un controllo diretto e si limitano al vitto e alloggio».



