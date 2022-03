Giovedì 31 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Rubano un furgone Ducato parcheggiato in una zona periferica di Contigliano, tentano l’assalto al bar della stazione di carburante posta lungo la Rieti-Terni, ma sorpresi dal sistema di allarme dell’attiguo bar-ristorante sono costretti a una precipitosa fuga. Notte movimentata quella tra lunedì e martedì lungo il breve asse viario tra Contigliano e il tratto della Rieti-Terni, dove è ubicata la stazione di servizio, con annesso punto ristoro, “Italmare”.

Un gruppo di malviventi, probabilmente tre secondo i primi riscontri investigativi effettuati dai carabinieri, hanno dapprima rubato un maxi furgone, lasciato parcheggiato sotto un condominio della periferia ovest di Contigliano, poi si sono diretti nella stazione di servizio “Italmare”, posta poco prima dell’uscita di Contigliano per chi viaggia sulla statale 79, provenendo dal capoluogo umbro.

Una volta all’interno dell’ampia area, si sono portati sul retro del bar-ristorante (dal raccordo autostradale al riparo da occhi indiscreti) e, a colpi di mazze ferrate, hanno abbattuto le vetrate, con il chiaro intento di rubare le slot machine, posizionate nella parte più interna del locale.

Erano circa le due di notte e il lavoro è andato avanti indisturbato. Almeno fino i quando i malviventi si sono introdotti, attraverso il varco creato con le mazze, nel bar-ristorante. A quel punto è scattato l’allarme e, oltre alla sirena, si è azionato anche un sistema di fumogeni anti rapina che ha letteralmente colto di sorpresa i malviventi. Tra aria irrespirabile, visibilità azzerata e rumore assordante, i ladri i hanno preferito abbandonare il teatro della loro azione, lasciando sul posto le mazze ferrate e il furgone dove avrebbero avuto intenzione di caricare le slot del bar-ristoro.

Le indagini. Alla “Italmare”, dopo l’attivazione dell’allarme, si sono in breve portate due pattuglie dei carabinieri, una delle quali della stazione di Contigliano e l’altra del Nucleo operativo di Rieti. Contemporaneamente è stato diramata la segnalazione alle compagnie dell’Arma confinanti. Nessuna traccia, però, dei malviventi. Danni ingenti, invece, per la struttura di ristoro della stazione di servizio carburanti. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Rieti che hanno acquisito le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, sperando di trovare elementi utili per rintracciare gli autori del tentato furto.