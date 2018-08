di Raffaella Di Claudio

RIETI - Sventato assalto all'ufficio postale di Coltodino, frazione di Fara Sabina, già colpito tre anni fa, nel settembre del 2015.



Questa volta, i malintenzionati, intorno alle ore 4 di oggi, 11 agosto, hanno fatto solo in tempo a prepare l'esplosivo e il collegamento, tramite filo elettrico inserito, praticando un foro, alla cassa automatica. Poi l'allarme è scattato e in brevissimo tempo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto insieme ai colleghi della stazione di Castelnuovo di Farfa sono arrivati lungo la via Farense, dove è situato l'ufficio postale, posto al piano di sotto di un'abitazione privata. I ladri, sicuramente più di due, sono riusciti a scappare.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo di Poggio Mirteto che hanno eseguito i rilievi e degli artificieri di Roma che, pochi minuti fa, hanno fatto brillare l'esplosivo, probabilmente perchè ritenuto troppo pericoloso per il trasporto.



Il boato ha raggiunto anche le frazioni limitrofe a Coltodino.

Sabato 11 Agosto 2018



