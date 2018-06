CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Una sorpresa assoluta, per la città e per la politica la nomina di Vincenzo Regnini, dal 2006 presidente della Camera di commercio, alla guida dell’Asm. Di più: «Una cosa maturata negli ultimi quattro giorni», come ha dichiarato lo stesso Regnini a Il Messaggero venerdì sera, subito dopo l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2017, congedato il vecchio cda e nominato il nuovo. Sarà per questo che ieri sui social l’argomento era tabù, anche per i consiglieri...