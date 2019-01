RIETI - Protesta di Cgil, Cisl e Uil, questa mattina, davanti la sede Asm di via Donatori di Sangue, per chiedere chiarimenti sulla scadenza dei contratti in somministrazione il prossimo 31 gennaio e sulle quattro lettere di licenziamento recapitate nelle scorse settimane.



Per il pomeriggio convocato invece in Comune l'incontro fra il sindaco Antonio Cicchetti, il presidente di Asm Vincenzo Regnini e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per discutere anche delle future scelte dell'amministrazione sugli assetti societari.