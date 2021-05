Asm Rieti, martedì 1° giugno sciopera il personale del servizio di trasporto pubblico locale

RIETI - A seguito della proclamazione dello sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali Cgil, Cis, Uil, Ugl Settore Trasporti per domani, martedì 1° giugno, l’Azienda Servizi Municipali Rieti Spa comunica che:

il personale addetto al Servizio di Trasporto Pubblico Locale che aderirà allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle ore 8:30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino al termine del servizio. In questa fascia oraria non potranno quindi essere assicurate, oltre ai normali servizi, anche le corse da e per l’Ospedale;

il personale addetto agli Uffici Amministrativi che aderirà allo sciopero si asterrà dal lavoro per l’intero turno lavorativo.

