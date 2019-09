RIETI - A seguito della proclamazione dello sciopero regionale da parte delle Organizzazioni sindacali Filt CGil, Fit Cicli, Uil, Ugl e Faisa Cisal Settore Trasporti per domani, giovedì 26 settembre, l’Azienda Servizi Municipali Rieti Spa comunica alla cittadinanza che, il personale addetto al Servizio di Trasporto Pubblico Locale che aderirà allo sciopero, si asterrà dal lavoro dalle 10 fino alle 12. In questa fascia oraria non potranno quindi essere assicurate, oltre ai normali servizi, anche le corse da e per l’Ospedale;



«L'Azienda Servizi Municipali Rieti Spa si scusa con gli utenti per i possibili disservizi».