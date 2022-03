La Asm ripulisce l'area di sosta per camperisti. Foto. Rimossi rifiuti di ogni genere, necessari tre camion

RIETI - Gli uomini della Asl hanno restituito dignità e decoro all'rea di sosta per camper di Rieti. Tre camion di rifiuti e diverse ore di lavoro sono state necessarie questa mattina per ripulire l'ampia piazzola che si trova all'incrocio tra via Comotti e via Fonte Cottorella, a ridosso della salita che porta al convento di Sant'Antonio al Monte.

Un intervento che è stato svolto in collaborazione con le forze dell'ordine, Polizia Municipale e Polizia, per rimuovere alcune installazione fatte da persone senza fissa dimora. Quell'area era da tempo al centro dell'attenzione e delle segnalazioni di cittadini e camperisti, proprio per lo stato di degrado in cui versava. Testimonianza ne sono i tantissimi rifiuti rimossi.

«Sono stati necessari 3 camion per portare via tutto quello che abbiamo trovato» hanno spiegato gli operai della Asm al termine dell'intervento, aggiungendo: «C'era davvero di tutto. Abbiamo rimosso vecchi mobili abbandonati, elettrodomestici e legname vario».

Quella zona era diventata, di fatto, una vera e propria discarica abusiva e molti incivili avevano cominciato ad abbandonare e ad ammassare rifiuti anche nel vicino parco pubblico. L'opera di bonifica ha riportato tutto alla normalità e, soprattutto, ha restituito quella zona ai camperisti che passano a Rieti per visitare la città e che ora possono di nuovo usufruire di un punto d'appoggio che, tra le altre cose, è segnalato in molte guide e sui siti internet di riferimenti del settore. Si spera che quella piazzola resti così e non torni mai più un punto di discarica.