RIETI - Numeri sempre più positivi quelli fatti registrare durante la giornata ecologica itinerante tenutasi sabato 8 settembre a piazza Angelucci presso il C.C. Futura sia per quanto concerne la quantità di dei rifiuti ingombranti e speciali raccolti, sia per la partecipazione dei cittadini.



Durante l’abituale appuntamento mensile con “Rieti Ricicla. E ti fa bella” sono stati raccolti in totale 13.220 kg rifiuti, conferiti dai 224 cittadini in cambio del consueto buono sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di prodotti di dermocosmesi presso le farmacie ASM.



Nel dettaglio, i quantitativi dei rifiuti raccolti sono stati: Kg 6.160 ingombranti, Kg 560 metallo, Kg 2980 legno, Kg 360 Raee Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori ecc), Kg 1980 Raee Raggruppamento R2/R4 (grandi bianchi: lavatrici, scaldabagno, piccoli elettrodomestici ecc), Kg 1.180 Raee Raggruppamento R3 (televisori).



Prossimo appuntamento con “Rieti ricicla. E ti fa bella”, sabato 13 ottobre, presso il parcheggio del Cimitero di Rieti.



Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28



