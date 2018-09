RIETI - Un altro appuntamento con le giornate ecologiche itineranti è fissato per sabato 8 settembre, a Piazza Arduino Angelucci presso il parcheggio del C.C. Futura. Una location fruibile e comoda per i cittadini che vorranno conferire i propri rifiuti ingombranti. Sarà possibile portare i rifiuti, come sempre, dalle ore 10 alle 17 (orario continuato) ricevendo immediatamente un buono sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di prodotti di cosmesi presso le farmacie ASM.



Dopo il grande successo registrato nella giornate ecologiche degli scorsi mesi, l’iniziativa di Asm, Comune e Legambiente torna puntuale al fine di sensibilizzare ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici).



Le giornate riscuotono sempre grande successo a testimonianza che i cittadini apprezzano questo genere di iniziative, risultando molto utili, offrendo un servizio alla cittadinanza e promuovendo contestualmente, la giusta cultura del rispetto dell’ambiente.



“Rieti ricicla. E ti fa bella” andrà avanti anche nel mese di ottobre, nella giornata di sabato 13 nel parcheggio del cimitero di Rieti.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA