RIETI - E' Vincenzo Regnini il nuovo presidnete di Asm. Con lui entrano l'avvocato Carla Petrangeli e Otello Rinaldi in quota privata.



La nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'Azienda servizi municipalizzati è avvenuta nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci di Asm Rieti spa. Così come previsto dall’ordine del giorno, si è provveduto alla definizione del numero dei componenti del nuovo cda della società ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto e alla relativa nomina dei componenti dell’organo amministrativo.



A questo proposito, per la parte pubblica, il socio di maggioranza Comune di Rieti ha indicato i seguenti componenti: il dottor Vincenzo Regnini, in qualità di presidente e l’avvpcato Carla Petrangeli, in qualità di consigliere. Per la parte privata, società Azimut, il consigliere del nuovo cda è Otello Rinaldi.





Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA