RIETI - Torna domani 9 febbraio, la 19ma giornata nazionale di ‘Raccolta del Farmaco’, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.Asm aderisce con le farmacie ASM 1 di V.le Matteucci 10 e ASM 2 di Piazza Angelucci scegliendo così di stare sempre più accanto alle famiglie bisognose.Si potranno acquistare e donare farmaci da automedicazione e tutti quelli per i quali non occorre la prescrizione medica, destinati a chi vive ai limiti della sussistenza. Saranno i volontari del Gruppo Locale del Volontariato Vincenziano, dell’ALI – Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo e i farmacisti stessi ad illustrare le modalità della donazione.I farmaci raccolti saranno destinati alle persone più bisognose e nello specifico verranno consegnati per la successiva distribuzione al Centro Sanitario Diocesano, che presso i propri studi medici, in Piazza San Rufo, effettua gratuitamente visite mediche specialistiche a persone in condizioni di indigenza.Ci si potrà recare per acquistare un farmaco da donare presso le farmacie ASM 1 e ASM 2 dalle 8.30 alle 20.Ringraziamo tutti i nostri farmacisti, i volontari del banco farmaceutico e la cittadinanza perché è anche da queste iniziative che possiamo contribuire, tutti, a costruire una città migliore.