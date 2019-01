RIETI - Incontro in Prefettura su alcune tematiche del lavoro che riguardano Asm.



Si va verso una soluzione per i 5 operatori del settore trasporto. Rimane da risolvere la situazione dei 23 dipendenti a rischio del comparto di igiene urbana.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 23 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA