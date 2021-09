Asm, il 13 settembre entra in vigore il nuovo orario del trasporto pubblico locale: ecco le linee guida anti Covid

Venerdì 10 Settembre 2021, 16:51

RIETI - L’Azienda Servizi Municipali Rieti Spa comunica all’Utenza del Trasporto Pubblico Locale che da lunedì 13 settembre sarà in vigore l’orario invernale 2021-2022. Persistendo la situazione di continua evoluzione legata all’emergenza Covid, nell’ottica di rispondere tempestivamente alle diverse esigenze che si presenteranno anche e soprattutto in coincidenza degli orari di entrata e di uscita delle scuole, gli orari saranno consultabili attraverso il sito internet aziendale alla voce "Linee e percorsi".

L’azienda ha puntato sulle nuove tecnologie per facilitare l’accesso agli orari di linee e percorsi: oltre alla possibilità di poter ricevere il libretto orario in formato elettronico inviando un messaggio Whatsapp al numero 3668249734, l’utente potrà scaricare il file pdf del libretto orario, inquadrando con il proprio smartphone il QR Code riportato sulle locandine che il servizio mobilità sta affiggendo su tutte le paline e pensiline del trasporto urbano.

Nell’augurare un buon anno scolastico agli studenti, con l’occasione l’Azienda invita tutti gli utenti ad un utilizzo responsabile dei mezzi pubblici. Poche e semplici regole di seguito riassunte potranno contribuire ad evitare il rischio di contagio da Covid-19:

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

All’interno dei mezzi è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore

Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitare assembramenti; ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza interpersonale di un metro

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

È vietato sedersi nei posti contrassegnati dalla segnaletica

Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

Alle fermate mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

Il mancato rispetto delle suddette raccomandazioni potrà comportare l’interruzione del servizio

Si ricorda, inoltre, che è necessario salire a bordo muniti di titolo di viaggio acquistabile nei canali consueti o in formato elettronico attraverso l’applicazione Phonzie. L’azienda comunica inoltre che sono ripresi i controlli per il contenimento dell’evasione tariffaria. In ottemperanza alle disposizione in vigore in materia di trasporto pubblico locale, si informano gli utenti che al raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo, le corse potranno essere soppresse delle fermate. Il bus, in tal caso, esporrà il cartello “completo” e potranno essere soppresse delle fermate.