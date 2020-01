RIETI - Asm, licenziamenti per i 23 lavoratori interinali, come da contratto. Altri sono pronti a subentrare.

Una situazione che non piace alla Municipalizzata nè ai sindacati. Attesa per le scelte del Comune di Rieti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 30 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA