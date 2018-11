© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna nelle farmacie Asm la raccolta di solidarietà in favore delle famiglie più bisognose, in concomitanza con la seconda Giornata Mondiale dei Poveri, appuntamento attraverso il quale Papa Francesco ha invitato tutti ad un serio esame di coscienza. A Rieti Asm e gruppo del Volontariato Vincenziano scendono in campo questo sabato, 17 novembre, per sostenere i più piccoli grazie ad una raccolta di beni di prima necessità.“Nelle nostre quattro farmacie - spiega il presidente di Asm Vincenzo Regnini - Torna la raccolta di beni per l’infanzia. Vogliamo proseguire il nostro impegno a favore della città cercando di unire sempre più salute e solidarietà. C’è bisogno di sostenere le famiglie con figli alle prese con momenti di difficoltà, che ci auguriamo essere temporanei. Anche attraverso questo tipo di iniziative – aggiunge Regnini - possiamo costruire una comunità migliore alla quale siamo orgogliosi di erogare i nostri servizi pubblici. Ringrazio i volontari, i dipendenti e quanti vorranno collaborare a questa importante iniziativa rivolta all’infanzia”.Nelle farmacie sarà presente il personale del Volontariato Vincenziano. I beni acquistati (in particolare beni utili per bambini) saranno poi distribuiti alle famiglie con figli in stato di indigenza, la distribuzione avverrà presso la sede del gruppo di volontariato vincenziano in via delle Stelle 26, a Rieti. La sede è aperta il martedì dalle 10.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.Le farmacie coinvolte sono l’Asm 1 in viale Matteucci, 10 (8.30-13 e 16.00-19.30), Asm 2 in piazza Angelucci (8.30-13 e 16.00-19.30), Asm 3 in via don Mario D'Aquilio a Santa Rufina (9.00-13 e 16.30-19.30), e Asm 4 in via Martiri delle Fosse reatine (8.30-13 e 16.30-19.30).