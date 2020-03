Ultimo aggiornamento: 11:33

RIETI - Nuovi orari per il trasporto pubblico locale Asm. A seguito delle misure adottate dal governo in merito alla chiusura delle scuole per il contenimento dell’emergenza coronavirus, l’azienda ha deciso che «a partire da lunedì 9 marzo e fino a nuova comunicazione, il servizio di trasporto pubblico locale gestito da Asm Rieti subirà modifiche, che si sostanzieranno nella temporanea adozione dell’orario estivo».Per tutti gli utenti che vorranno visionare i nuovi orari, comunica l’azienda, sarà possibile farlo dal sito www.asmrieti.it o telefonando dalle ore 9 alle ore 14 ai seguenti numeri: 0746 256450 – 0746 356420 0 utilizzando il numero verde 800239478.L’azienda rassicura inoltre tutti i passeggeri che: «già dalla scorsa settimana l’azienda ha disposto interventi straordinari di sanificazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed alla lunga percorrenza».