RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il presidente di Asm, Vincenzo Regnini, hanno incontrato i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, per confrontarsi sul lavoro che si sta portando avanti sulla riforma societaria e sul rafforzamento della storica azienda cittadina. "I sindacati - spiega una nota del Comune - in maniera unitaria, hanno sottolineato il clima particolarmente positivo dell’incontro e hanno espresso condivisione rispetto al percorso individuato dall’Amministrazione comunale, ribadendo l’obiettivo della salvaguardia dell’Azienda e dei livelli occupazionali. Il Sindaco ha annunciato che la delibera che andrà presto in Consiglio comunale, conterrà la revoca della precedente decisione del 2014 che prevedeva la gara a doppio oggetto e punterà alla gestione pubblica dei servizi di Igiene urbana e Trasporto". © RIPRODUZIONE RISERVATA