Rieti, sui bus Asm senza biglietto? Ora non è più possibile, controlli a tappeto di personale dell'azienda e della polizia municipale

RIETI - Ha preso avvio ieri il servizio di verifica dei titoli di viaggio in collaborazione tra Asm e polizia locale del Comune di Rieti. L’attività viene svolta sui bus alla presenza del verificatore e del personale di polizia.



Gli obiettivi sono contrastare il fenomeno di utilizzo dei bus senza avere un regolare biglietto e garantire la sicurezza di autisti e verificatori a seguito di recenti episodi ai danni del personale e dei mezzi di Asm.



I controlli vengono effettuati a campione su diverse tratte e corse del trasporto urbano e si sono rivelati già efficaci per sanzionare gli utenti sprovvisti di biglietto. Il servizio ha mostrato apprezzamento da parte dei cittadini possessori di regolare tagliando di viaggio che hanno sottolineato anche la maggiore sicurezza sui mezzi grazie alla presenza del personale di polizia locale.



L’attivazione del servizio era stata annunciata dal sindaco Antonio Cicchetti anche a seguito di un incontro con i sindacati di settore e ha trovato la piena condivisione del presidente di Asm, Vincenzo Regnini e del comandante Massimo Belli. A questo servizio verrà affiancata un’ulteriore attività di formazione che la polizia locale intraprenderà a favore del personale di Asm in materia di sicurezza e relazione con l’utenza.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA