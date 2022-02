Rieti, Asm: in corso una assemblea dei lavoratori all'esterno

RIETI - È in corso davanti alla sede Asm l'assemblea dei lavoratori indetta in concomitanza con l'assemblea dei soci di Asm che decideranno questa mattina il futuro dell'azienda. Cgil, Cisl, Uil e Ugl, con confederali e molti dei loro iscritti, mantengono alta così l'attenzione in attesa di sapere se questi troveranno un accordo sulla ripubblicizzazione, tema delicato e importanti per la città.