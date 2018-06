di Mario Bergamini

RIETI - L’Asl di Rieti viaggia tra auspici e certezze. La speranza è che questa volta l’incarico di direttore sanitario non evapori in pochi mesi tra le porti girevoli dell’ospedale de Lellis, la convinzione è quella di aver scelto un professionista di prim’ordine del settore. La direttrice generale Marinella D’Innocenzo ha ieri ufficialmente colmato il vuoto apertosi a metà maggio, con le dimissioni della dottoressa Velia Bruno dalla carica di direttore sanitario.



A prendere il suo posto, dopo il breve interregno della facente funzione Rita Le Donne, sarà il dottor Vincenzo Rea. Napoletano di Pomigliano d’Arco, 64 anni ma da decenni trapianto nelle Marche, Rea arriva da Fermo, dove negli ultimi anni ha ricoperto la carica di direttore della macro area dell’Asl Marche 4, svolgendo anche il ruolo di direttore organizzativo dei servizi sanitari di base.



Decennale esperienza nel campo sanitario, Rea viene descritto come uomo dal polso fermo e dalla schiena dritta, capace di intavolare ottimi rapporti con il personale ma di non piegarsi a nessun tipo di ricatto, né a intimidazioni. E in un periodo nel quale al de Lellis sono più i «corvi» che gli operatori sanitari, una figura come la sua non può che essere utile. A Fermo, narrano le cronache del posto, nel gennaio del 2013 fu addirittura accusato di violenza privata e mobbing per il trasferimento di una infermiera, ma dopo l’avviso di conclusione delle indagini, non si è mai arrivati alla formulazione di un’accusa nei suoi confronti da parte della procura marchigiana. E poco tempo dopo la sua auto, mentre era a pranzo in un ristorante, fu data alle fiamme.



Nonostante ciò, Rea è rimasto al suo posto e a Fermo lo ricordano anche per aver ripristinato, due anni fa, un servizio che sul litorale marchigiano mancava da ben tredici anni. Parliamo della guarda medica turistica per incrementare l’offerta sanitaria lungo la costa fermana che nel periodo estivo conta una presenza considerevole. Rea, in questi anni, ha inoltre varato e coordinato il piano di sicurezza per l’estate, con il servizio di guardia medica raddoppiato e la presenza anche nella sede dell’Avis, ha prolungato la copertura del servizio di assistenza sulla spiaggia e aumentato il numero dei defibrillatori presenti. Che dire? Speriamo davvero che per la sanità reatina sia la figura giusta al posto giusto.



Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:50



