Rieti, vaccinazioni per le persone senza fissa dimora: oltre 200 all'iniziativa della Asl reatina

Giovedì 29 Luglio 2021, 09:57

RIETI - Campagna di vaccinazione anti-covid19. Al via l'Open Day vaccinale per porsone senza fissa dimora, italiani e stranieri anche senza permesso di soggiorno.

Alle ore 9:00, presso piazzale Leoni a Rieti (area antistante campo scuola Guidobaldi) erano già 200 le persone in attesa della prenotazione diretta sul posto, per sottoporsi alla somministrazione del vaccino monodose J&J.

La stragrande maggioranza sono giovani under 30. Molti in attesa della prenotazione dalle 05:00 di questa mattina.

L'iniziativa di prevenzione e contenimento della pandemia é l'ennesimo sforzo organizzativo, di mezzi e personale sanitario coinvolto, messo in campo dalla Asl di Rieti per raggiungere il numero maggiore di persone nel più breve tempo possibile al fine di contenere la pandemia e mettere in sucurezza le comunità del reatino dal virus SARS CoV-2 e le sue varianti.