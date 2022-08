Bici, carrello e caschetto: il progetto di assistenza e trasporto farmaci on the road al domicilio del paziente

RIETI - La Asl di Rieti tra le prime Aziende Sanitarie d’Italia a dotare il personale dell’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) e l’infermiere e l’ostetrica di comunità di un servizio ecosostenibile di ‘Green Mob’ per migliorare l’assistenza domiciliare e il trasporto farmaci rivolti alle persone anziane e non autosufficienti.

Si tratta di un innovativo progetto pensato per promuovere e sperimentare forme innovative di mobilità sostenibile, con una riduzione dell’uso delle auto e un risparmio sul carburante, con benefici sull’ambiente: gli operatori sanitari aziendali saranno provvisti di biciclette, omologate e dotate di carrello e caschetto e potranno recarsi in tutti quartieri del capoluogo, percorrendo anche le strade e i vicoli cittadini dove le auto non possono transitare.

L’obiettivo del progetto è quello di raggiungere le abitazioni delle persone anziane e non autosufficienti già assistite dai servizi di assistenza domiciliare e di comunità e prossimità aziendali attraverso un welfare e una healthcare on the road, ancora più incisivi, di prossimità e vicini ai cittadini, perlopiù persone fragili impossibilitate a muoversi autonomamente dalla propria abitazione.