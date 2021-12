Rieti, giovedì oltre mille i tamponi eseguiti dalla Asl di Rieti

RIETI - Super afflusso al drive-in. Asl Rieti: "Ieri eseguiti 1.035 tamponi, oggi il numero è destinato ad aumentare ulteriormente. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari. Grazie"

"A causa dell’aumento esponenziale della curva dei contagi e delle imminenti festività natalizie - spiega una nota della Asl di Rieti - da questa mattina centinaia di cittadini si stanno riversando sul drive-in di via del Terminillo per eseguire un tampone. Si tratta di un flusso di auto che nel corso della mattinata è andato ad aumentare formando sulle strade adiacenti via del Terminillo lunghe code.

Ad ora i nostri operatori sanitari dedicati hanno eseguito 450 tamponi. Di questi, il 30% sono relativi a cittadini che non hanno la prenotazione e il 40% a cittadini residenti a Roma. Nella giornata di ieri la Asl di Rieti ha eseguito 1.035 tamponi ed oggi il numero è destinato ad aumentare ulteriormente.

Ringraziamo ancora una volta i nostri operatori sanitari per il lavoro straordinario che stanno svolgendo, certi che lo stesso faranno i cittadini, consapevoli del momento e delle particolari condizioni che lo stesso sta determinando".