Tantissime persone in fila nella propria auto in attesa di fare il tampone al drive in della Asl, la circolazione nella zona è in tilt. Attivato drive-in provvisorio al de Lellis

RIETI - La foto parla da sola. Inquadra la parte finale della lunghissima fila che da questa mattina - da molto prima delle 8 - si è formata da via Togliatti per raggiungere il drive in della Asl, presso la struttura dell'ex Manicomio. Tantissime persone ferme nella propria auto in attesa di poter effettuare il tampone molecolare, necessario per conoscere se si è o meno positivi al coronavirus.

Che la situazione fosse diventata più problematica anche sul fronte dell'effettuazione dei tamponi lo avevamo scritto già nell'edizione cartacea di ieri, evidenziando come nella sola giornata di sabato ne fossero stati effettuati ben 197.

L'aumento delle persone positive - 297 per la precisione - ha poi notevolmente allargato la fascia dei soggetti in isolamento e che hanno necessità di effettuare il test molecolare.

La Asl sta intanto lavorando per creare altri postazioni drive in in provincia - Poggio Mirteto e Passo Corese - pere vitare che troppo persone dalla provincia si riversino su Rieti per effettuare il tampone naso-faringeo.

Sulle lunghe file al drive-in della Asl è intervenuta anche la dg, Marinella D'Innocenzo: «I prossimi giorni - ha spiegatoil direttore generale - saranno particolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo una delle province che sta eseguendo, in rapporto agli abitanti, più tamponi. Aumenteremo ancora questa capacità, ma ripetiamo, è necessaria la responsabilità e il sostegno di tutti i cittadini.

Per evitare lunghe code, stiamo predisponendo in queste ore modalità di prenotazione, anche online, al fine di gestire al meglio i flussi. In tal senso, entro la giornata, emaneremo una nota con tutti i dettagli. Per ridurre i flussi, abbiamo inoltre istituito un drive-in provvisorio presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti, dove verranno indirizzati tutti coloro i quali hanno la prenotazione. Ricordiamo che il drive-in di via del Terminillo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18.

Ringrazio ancora una volta i nostri operatori che stanno consentendo lo svolgimento di un’attività fondamentale e totalmente gratuita per i cittadini, in una fase così difficile, dove confidiamo nel senso di responsabilità collettiva e non di chi utilizza strumentalmente anche l’emergenza Covid-19 per fare polemica e alimentare disagi».

