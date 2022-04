Successo per l’evento di orientamento e promozione della salute: presenti 700 studenti di 7 scuole del Reatino

RIETI - Si è svolto questa mattina presso l’aula Magna della Asl di Rieti, alla presenza di 700 studenti di sette diversi Istituti scolastici del reatino, un evento di orientamento e promozione della salute e del benessere psicofisico, parte integrante del Percorso integrato di orientamento e promozione della salute istituito dalla Asl di Rieti e che coinvolge il mondo della Scuola.

La Giornata è stata l’occasione per un confronto aperto e partecipato sul alcuni importanti temi; "quando è no è no, esprimere il consenso e riconoscere il proprio stato emotivo", “la salute sessuale e riproduttiva”, “l’identità di genere e gli orientamenti sessuali”, “cambio di marcia, i meccanismi che azionano il cambiamento nelle abitudini indesiderate di ognuno di noi” e per approfondire alcuni argomenti suggeriti dai ragazzi durante le visite di formazione che si sono svolte nel corso dell’anno presso i servizi ambulatoriali della Asl di Rieti.

L’evento, che si è aperto con il saluto del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, è poi proseguito con gli interventi di alcuni specialisti dell’Unità Tutela Salute Materno Infantile e dello Spazio Giovani, attività specialistica di consulenza rivolta agli adolescenti, dell’Unità Attività Terapeutiche Riabilitative per i disturbi da uso di sostanze e nuove dipendenze, dell’Unità Risk Management e del Gruppo Aziendale Scuole che promuovono salute.

All’evento hanno partecipato studenti e docenti del Liceo Scientifico C. Jucci, Liceo Classico M. T. Varrone, Istituto superiore IIS L. di Savoia indirizzi tecnico economico e professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Istituto IIS C. Rosatelli, Istituto IIS Gregorio da Catino di Poggio Mirteto e dell’Istituzione formativa della provincia di Rieti.