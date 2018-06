di Matteo Di Mario

RIETI – La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, grazie al contributo del personale medico ed infermieristico del Dipartimento di Salute Mentale, ha organizzato per il pomeriggio di oggi (venerdì 15 giugno), a partire dalle 17,30, negli spazi del Centro diurno di Rieti in Via Tavola d’Argento 36, uno spettacolo che conclude il percorso riabilitativo svolto quest’anno con i pazienti che frequentano il centro semiresidenziale del Dsm.



Si tratterà di un appuntamento per riflettere sul ruolo delle situazioni di sofferenza e disagio, ma anche sulle possibilità che tali esperienze possano essere segno di rinascita e speranza. Durante l’iniziativa, dal titolo “I colori nel buio”, verranno condivise le esperienze delle attività dei laboratori teatrali e di arte terapia, coordinate da Francesca Paiella e Maria Chiara Pagone della comunità “Emmanuel”, in collaborazione con il Centro Diurno di Rieti.



«Questo evento – spiega la Asl – desidera coinvolgere, oltre agli operatori, ai pazienti e le famiglie, anche i sanitari degli altri servizi psichiatrici. L’invito è, inoltre, esteso ai dipendenti della Asl e ai cittadini, con lo scopo di rendere ciascuno partecipe dei benefici effetti che l’attività espressiva genera. Tutto ciò a conferma di quanto siano importanti, proprio in quest’anno nel quale ricorre il quarantennale dell’introduzione della legge 180, le politiche sanitarie riabilitative, che, oltre ad avere effetti terapeutici, generano un benessere che contrasta l’insorgere dei comportamenti di isolamento e di ritiro sociale».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



