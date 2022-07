Cgil, Cisl e Uil: «Mancato rinnovo dei contratti di lavoro a molti dei precari Asl, intervenga il prefetto a garantire la sicurezza»

RIETI - «L’agenzia per il lavoro somministrato dell’Azienda Asl Rieti, in queste ore, sta comunicando il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a molti dei precari che operano nella nostra Azienda con diverse qualifiche», inizia così la nota dei segretari Marino Formichetti (Uil Fpl), Sandro Antonacci (Cisl Fp), Francesco Frabetti (Cgil Fp).

«Pur avendo sollecitato la direzione a rinnovare tutto il personale interinale vista l’emergenza diffusa nei diversi servizi e le relative difficoltà di gestione dell’attività ordinaria che già sottopone i dipendenti a raddoppi di turni con carichi di lavoro non accettabili e rischi per la salute degli stessi».

«Malgrado ciò molte persone si sono viste comunicare dall’agenzia il mancato rinnovo del contratto, questa decisione ci allarma perchè è concomitante con l’obbligo delle farie estive per i dipendenti e il riacutizzarsi dei positivi al Covid 19».

«Nei giorni scorsi, proprio in ragione delle carenze di personale Cgil, Cisl e Uil) hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale della sanità pubblica e privata, ci sorprende pertanto non poco la decisione di tagliare risorse indispensabili che garantiscono l’attuale livello di erogazione di servizi».

«Per quanto sopra ci vedremo costretti a far intervenire il prefetto chiedendo se necessario la riduzione delle attività per garantire le condizioni minime di sicurezza per i pazienti e per i dipendenti, oltre ciò attiveremo tutto quanto necessario stigmatizzare il comportamento della direzione aziendale che non potrà sfuggire al il confronto con le Organizzazioni sindacali su questi temi».