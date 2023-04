Evento di promozione della salute Asl Rieti-Istituti superiori con “La peer education nella scuola”

RIETI - La Asl di Rieti ancora una volta al fianco del mondo della Scuola per la promozione della salute. Nei giorni scorsi si è svolto un evento dal titolo “La Peer Education nella Scuola” che ha risposto ad una necessità formativa per Operatori sanitari aziendali e operanti in cooperative e Docenti degli Istituti di Istruzione Superiore Scientifico Jucci e Classico Varrone, I.I.S. Rosatelli, I.I.S. Pertini di Magliano Sabina, Ipsseoar A. Costaggini, I.I.S. Aldo Moro di Passo Corese e Liceo Scientifico e Classico Rocci di Passo Corese, impegnati nei progetti di prevenzione con la strategia della Educazione tra Pari.

Tale strategia, considerata tra le più valide a livello mondiale, ha come obiettivo privilegiato lo sviluppo e l’incentivazione delle competenze psico-sociali di base: si tratta di importanti fattori di protezione per comportamenti a rischio e condizioni di disagio e prevede che i ragazzi stessi siano soggetti attivi rispetto agli interventi di promozione della salute. Il metodo della “Peer Education” implica infatti un netto cambio di prospettiva nel processo di apprendimento, che vede gli studenti al centro del sistema educativo.

I temi di salute della “Peer Education” sono: accoglienza prime classi, bullismo, legalità, affettività/sessualità, tabagismo e altre Dipendenze da sostanze o da comportamenti.

Il Corso, organizzato dall’Unità Patologia da Dipendenza della Asl di Rieti, ha rappresentato un importante momento non solo di conoscenza ed approfondimento, ma anche di fruttuoso confronto tra operatori sanitari ed operatori scolastici che con diversi approcci collaborano ad un unico obiettivo: quello di promuovere salute all’interno dei contesti scolastici. Intervenire con la “Peer Education” risponde inoltre al mandato istituzionale compreso nel Piano di Prevenzione che la Regione Lazio ha disposto per i prossimi anni ed è inserito nel Piano Aziendale di Prevenzione della Asl di Rieti.