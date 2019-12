© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono stati 15mila i cittadini raggiunti dal personale medico e infermieristico specializzato dell’Azienda Sanitaria Locale, durante l’evento di prevenzione e informazione “E’ Natale, buona salute a tutti”, organizzato lo scorso week end presso il centro commerciale Perseo di Rieti. Ottocento le persone scrinate, alcune delle quali rinviate ad ulteriore approfondita valutazione, presso le sedi aziendali.Presenti, gli specialisti delle Unità di Broncopneumologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Diabetologia, Diagnostica per Immagini – Senologia, Nefrologia, Oftalmologia, Reumatologia. Eseguite 55 visite pneumologiche, 80 elettrocardiogrammi, 105 ecodoppler, 120 screening del diabete, 68 ecografie senologiche, 60 screening per la funzionalità renale,156 esami del fondo dell’occhio e 156 Moc, quest’ultime espletate grazie alla collaborazione dell’Associazione Almar Onlus (Associazione Laziale Malati Reumatici).In occasione della chiusura della Campagna di prevenzione oncologica “Ottobre Rosa”, il personale sanitario del Coordinamento screening aziendale, insieme ai volontari delle associazioni Alcli e Lilt, hanno raccolto ulteriori 134 adesioni per gli screening al seno, cervice uterina e colon retto.Grande interesse hanno suscitato, soprattutto tra i più piccoli, l’esibizione dell’Unità cinofila della Croce Rossa Italiana, sezione bassa Sabina, i contest Bls-D ovvero, la dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare, nonché di disostruzione delle vie aeree su adulti, bambini e neonati e l’animazione dei volontari della Ludoteca dell’Unità di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.