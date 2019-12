© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Asl di Rieti comunica che da lunedì 16 dicembre p.v si potrebbero verificare alcuni disservizi per le attività di sportello presso il Recup aziendale (prenotazione, accettazione, pagamento). In questi giorni infatti, in tutte le Aziende della regione Lazio, sono in corso i lavori di installazione della nuova piattaforma tecnologica.La nuova piattaforma, garantita la gestione del ciclo di vita della de-materializzazione delle ricette nella Regione Lazio e delle prescrizioni-prenotazioni-erogazioni delle prestazioni specialistiche. Inoltre, il nuovo Recup permetterà una totale integrazione con il sistema informativo regionale per la gestione del flusso della specialistica; sarà univoca la banca dati relativa al ciclo della ricetta digitale degli assistiti regionali, al fine della consultazione per l'evidenza dei percorsi di cura e diagnostica, del controllo della spesa sanitaria e del controllo dei tempi d'attesa.Numerosi i vantaggi per i cittadini: un sistema molto più articolato, performante e veloce, che consentirà ricerche di appuntamenti in Agenda più agevoli e in tempi più veloci; possibilità di utilizzare la ‘multicanalità’ in automatico per prenotazione di esami e visite (vedi App su Smartphone). Sistemi di 'Recall' automatizzati per essere contattati ed avvisati su appuntamenti fissati.L'azienda si scusa sin d’ora per eventuali disservizi.