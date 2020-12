Inaugurato al drive-in della Asl il presepe realizzato dagòli studenti dell'Epn della sezione artistico

RIETI - In prossimità del drive-in della Asl di Rieti, in via del Terminillo 42, è stato installato un presepe ideato e realizzato dagli studenti dall’Istituto superiore Elena Principessa di Napoli di Rieti “sezione liceo artistico’, a cui la Direzione Aziendale della Asl di Rieti si è affidata per la realizzazione del progetto. Si tratta di un presepe essenziale, con i personaggi della natività raffigurati all’interno di capsule trasparenti che li proteggono.

Un chiaro riferimento all’attuale momento storico, con i cilindri che avvolgono Maria, Giuseppe, il Bambinello e l’Angelo a protezione della natività e della speranza per un futuro migliore. L’installazione, visibile anche di notte grazie ad un impianto luminoso, è stata inaugurata ieri alla presenza del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e del Dirigente Scolastico dell’Istituto superiore Paola Giagnoli. Presenti, la Professoressa Fulvia Di Simone, il Tenente medico dell’Esercito Antonio Massaro dell’equipe Covid drive-in e gli studenti che hanno partecipato al progetto.

