RIETI - L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti è tra le Aziende italiane vincitrici del Lean Healthcare e Lifescience Award 2019 per il progetto di maggiore complessità.Il premio è stato consegnato a Roma, presso la Luiss Business School, al coordinatore del progetto, dottor Flavio Mancini, direttore dell’Unità di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.Il progetto, sostenuto fortemente dalla Direzione Generale della Asl di Rieti diretta dalla dottoressa Marinella D’Innocenzo e denominato Smart (Speed Management Acute Recovery), è stato curato da un’equipe di medici, tra cui figurano la dottoressa Cinzia Fieschi e il dottor Walter Roscetti, allo scopo di ridurre i tempi di gestione dei pazienti in Pronto Soccorso e i tempi di presa in carico dei pazienti afferenti alle reti tempo dipendenti (vedi rete Ictus, emergenza cardiocircolatoria, trauma maggiore, intraospedaliere).Obiettivo del premio 2019, promuovere percorsi di cambiamento nel mondo sanitario e una gestione sempre più snella delle Aziende per un continuo miglioramento sia dell’organizzazione interna, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei tempi di attesa, sia della competitività verso l’esterno. A sfidarsi quest’anno, 45 Aziende da tutta Italia con ben 63 progetti in gara.