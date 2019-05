© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Women’s Day: lunedì 20 maggio al de Lellis iniziativa dedicata alle pazienti in cura oncologica.Nell’ambito del Programma di umanizzazione delle cure avviato dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, lunedì 20 maggio, a partire dalle ore 14 presso gli ambulatori del GICO per il carcinoma, Gruppo Interdisciplinare Cure Oncologiche dell’Ospedale provinciale de’ Lellis (3 piano – blocco B magenta) si svolgerà il ‘Women’s Day’ un’iniziativa dedicata alla cura della persona malata, anche dal punto di vista sociale e psicologico.‘Women’s Day’ è un “percorso benessere” all’interno del quale saranno presenti una Nutrizionista, che relazionerà sul tema “I falsi miti” sull’alimentazione per le pazienti in trattamento. Un’Estetista ed una Parrucchiera, che spiegheranno i ‘trucchi’ del mestiere alle pazienti per mantenere la propria bellezza sempre e soprattutto durante le fasi di cura e una fisioterapista, che darà informazioni sulla mobilizzazione nella fase post chirurgica e spiegherà i vantaggi dell’attività fisica durante e dopo la terapia.L’iniziativa, organizzata dalla dottoressa Roberta Pace, che opera presso l’Unità di Oncologia Medica del nosocomio reatino diretta dalla dottoressa Anna Ceribelli, si svolgerà in stretta collaborazione con l’associazione ALCLI che da sempre collabora con l’Ospedale di Rieti offrendo un prezioso contributo nei confronti dei pazienti oncologici.