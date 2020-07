Rieti, il Movimento 5 Stelle dona visiere alla Asl

RIETI - Alla presenza della dottoressa Giordani, il Movimento 5 Stelle con Gabriele Lorenzoni deputato alla Camera e Roberto Casanica Consigliere Comunale di Rieti, ha donato alla Asl di Rieti le visiere protettive ad uso degli operatori sanitari.

Anche se i contagi in Italia sono in forte calo, non bisogna abbassare la guardia perché il virus Covid 19 non è del tutto scomparso, come riportano le notizie soprattutto dall’estero. E’ pertanto necessario che tutti facciano la loro parte proteggendosi con i dispositivi di protezione individuali come mascherine e appunto le visiere.

Queste ultime serviranno principalmente per le attività ambulatoriali a diretto contatto con i pazienti come l’otorinolaringoiatria, l’oculistica e la fisiokinesiterapia.

