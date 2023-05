Giornata mondiale senza tabacco: le iniziative di Asl e Lilt

RIETI - L’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra dal 1988, il 31 maggio di ogni anno, la Giornata Mondiale senza Tabacco. La Giornata ha l’obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi, sulla salute generale delle persone e delle comunità, delle sigarette e di altri prodotti del tabacco. L’Oms e i suoi partner nel mondo rinnovano in questa giornata il proprio impegno sia nella promozione di politiche in grado di ridurre il consumo di tabacco, sia nella diffusione di informazioni sui rischi legati alla salute da essi provocati.

Lo slogan della Campagna 2023 è “Abbiamo bisogno di cibo non di tabacco”. La Asl di Rieti aderisce alla Giornata con una iniziativa di informazione e sensibilizzazione che si svolgerà domani, mercoledì 31 maggio, presso l’ingresso del Presidio ospedaliero di Rieti dalle ore 9 alle ore 11. Gli specialisti dell’Unità di Pneumologia saranno a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sul tema, distribuendo materiale informativo e raccogliendo eventuali adesioni per un consulto presso l’Ambulatorio antitabagismo.

L’Ambulatorio Antifumo della Asl di Rieti fornisce supporto con trattamento medico/farmacologico e psicologico individuale e di gruppo. L’accesso è programmato tramite Recup con richiesta del Medico Medicina Generale o altro Specialista, riportante la dicitura “visita pneumologica presso ambulatorio anti-fumo”. Per informazioni sull’attività e i servizi erogati dalla Pneumologia è possibile contattare la segreteria del reparto al numero telefonico 0746/278354.

La nota della Lilt

31 maggio 2023 Giornata mondiale senza tabacco: doppio impegno per la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv.

Domani mattina alle ore 10 in piazza XXIII settembre (Madonna del Cuore) Lilt Rieti e la Sezione Soci Coop Sabina, in collaborazione con il Comune di Rieti e le prime classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, Angelo Maria Ricci, organizzano una giornata di pulizia e sensibilizzazione di tutta l’area prospiciente la Scuola stessa.

In questa occasione i ragazzi in particolare raccoglieranno mozziconi di sigarette e volontari della Lilt spiegheranno loro l’importanza di eliminare il tabacco evitando così i danni derivanti dal fumo sia per gli uomini che per l’ambiente.

Nello stesso giorno, nella sede centrale della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, avverrà la premiazione degli studenti vincitori del 3. Concorso grafico dal titolo “Scuole libere dal fumo” per la realizzazione di un manifesto avente quale scopo la valorizzazione della stessa giornata mondiale.

Il Concorso, promosso dalla LILT, vede la collaborazione dell’Istituto Epn Elena principessa di Napoli, Sezione Liceo Artistico, della Fondazione Varrone Cassa Risparmio di Rieti, dell’Asl (Azienda Sanitaria Locale) e del Comune di Rieti.