Rieti, fondi Unitalsi spesi per una villa: invito a lasciare al presidente del collegio sindacale Asl

Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:59

RIETI - Fondi dell'Unitalsi spesi a titolo personale per una villa in Sardegna. Alessandro Pinna, con questa accusa, è stato rinviato a giudizio. “Stamane ho avuto un colloquio telefonico con il Direttore Generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, condividendo con lei l’opportunità delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale della Asl di Rieti, affinché possa serenamente dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono attribuiti. Il ruolo di Presidente in un organismo di controllo deve essere svolto in maniera serena e pertanto è opportuno che il presidente Alessandro Pinna, rassegni le sue dimissioni”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.