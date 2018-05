di Mario Bergamini

RIETI - Velia Bruno, 53 anni, romana, da martedì 16 non sarà più la direttrice sanitaria della Asl reatina. La dottoressa, nominata dalla direttrice generale Marinella D'Innocenzo agli inizi di febbraio, dopo soli tre mesi dall'insediamento negli uffici di via del Terminillo ha oggi firmato le dimissioni, lasciando l'incarico, ufficialmente per motivi familiari. La Bruno tornerà in carico al ministero della Salute, da dove era giunta.



Laureata in Medicina e con un vasto e qualificato curriculum ministeriale alle spalle, la Bruno fu chiamata a febbraio a sostituire Paolo Anibaldi che si era candidato per un seggio al Parlamento. Una casella, quella di direttore sanitario, che alla Asl di Rieti continua ad assere piuttosto girevole e che, di fatto, apre al momento un problema non di poco conto in seno all'Azienda sanitaria locale.



Paolo Anibaldi rimase in carica nove mesi, diventando in breve tempo figura di riferimento nell’azienda e il più stretto e fidato collaboratore della D’Innocenzo. La Bruno, di fatto, è rimasta in carica solo tre mesi, di fatto senza lasciare una traccia indelebile.



L'Asl procederà ora alla nomina di un facente funzioni, pescando tra le professionalità interne alla Asl. Facente funzioni che resterà in carica fino a quando la dg D'Innocenzo non troverà una nuova figura esterna, esperta e di grande professionalità, alla quale affidare l'incarico di direttore sanitario dell Asl di Rieti.

